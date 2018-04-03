Толстой потребовал от Мэй извинений после результатов британской экспертизы «Новичка»

В закладки

Москва, 3 апреля. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что ждет извинений от британского премьер-министра Терезы Мэй после того, как ее специалисты не смогли подтвердить, что нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Скрипали, имеет российское происхождение.

«Мэй! Ждем извинений. С большой долей вероятности», — написал Толстой в своем Telegram-канале.

Отметим, что британские эксперты не смогли установить происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, сообщил глава военной лаборатории телеканалу Sky News.

При этом глава лаборатории подтвердил, что полученные образцы идентифицированы как вещество «Новичок».

Напомним, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии 4 марта в британском Солсбери. Британские следствие утверждает, что Скрипали были отравлены веществом «Новичок», произведенным в РФ.

Москва отрицает любые обвинения в причастности к нападению на Скрипалей.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.