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Российскую нефть отдадут за юани
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    Российскую нефть отдадут за юани

    22:06  3 Апреля 2018
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    Российскую нефть отдадут за юани Москва, 3 апреля. Запущенный на шанхайской бирже нефтяной фьючерс может создать прекрасные возможности для поставок российской нефти в Китай, считают отечественные бизнесмены. 

    26 марта Шанхайская международная энергетическая биржа объявила о начале торгов нефтяными фьючерсами в юанях. Российские экспортеры, как правило, ориентируются на традиционные площадки ценообразования — вроде Лондона, где торгуется смесь Brent. А стоимость конкретных марок, например основных российских экспортных сортов Urals и Espo, определяется как скидка или премия к цене эталона. Но проблема в том, что котировки Brent меняются ежеминутно, а дисконт рассчитывается только раз в сутки. 

    «Если российские сорта будут котироваться на Шанхайской бирже, то спотовые (с немедленной поставкой — ФАН) сделки могут получить выгоду от перевода расчетов в юани, — заявил генеральный директор нефтегазовой «БерезкаГаз Компани» Дмитрий Липявко. — Не сразу, но такие контракты в юанях будут появляться». 

    Выигрыш в долгосрочных контрактах будет не столь очевиден, потому что быстрое изменение цен для них не имеет значения. Зато использование шанхайского базиса может оказаться интересным российским экспортерам нефтепродуктов — потому что у них размер партий в несколько раз меньше. Если отгрузка Urals и Espo идет судовыми партиями по 100-150 тысяч тонн, то танкеры для перевозки нефтепродуктов имеют вместимость меньше 50 тысяч тонн. А бензин и вовсе зачастую перевозится в железнодорожных (по 50 тонн) или автомобильных (10-12 тонн) цистернах.

    Российскую нефть отдадут за юани

    «За нефтью последуют и нефтепродукты. Хотя глобальных изменений я бы не ждал, ведь рынки уравновешены давным-давно», — полагает Дмитрий Липявко. 

    Сама «БерезкаГаз Компани» ведет свой бизнес в долларах, но только потому, что «не было интересных предложений в юанях».

    Говорить о выигрыше или потерях при переходе на юани в поставках нефти и нефтепродуктов можно только после доскональных расчетов, говорит член генсовета «Деловой России» Алексей Рябинин. 

    «Еще вопрос, будет ли переход на расчеты в юанях и отказ от доллара выгоден России. Влияние китайских игроков (на форму расчетов за поставки — ФАН) будет сильным, и китайцы думают, в первую очередь, о своих интересах», — считает он. 

    Впрочем, еще несколько лет назад китайские экспортеры сами неохотно шли на перевод расчетов из долларов в юани. Это было связано с особенностями уплаты некоторых налогов, вспоминает председатель совета директоров российской платформы трансграничной электронной коммерции Global Rus Trade Анна Нестерова. 

    «Но вполне вероятно, что ситуация изменится. Китайцы очень осторожны, и если они согласились начать торги фьючерсами за юани, то проблем с заключением контрактов в этой валюте у российских предпринимателей не будет», — уверена она. 

    Российскую нефть отдадут за юани

    Главной неопределенностью в переводе расчетов в жэньминьби (так юань называют в Китае) станет вопрос спроса на юани на Московской бирже. 

    «Если нефтяники будут продавать нефть за юани, то им надо будет потом обменять их на рубли. Покупать юани могут импортеры товаров из Китая. Но для этого они тоже должны перевести свои контракты в юани, — отмечает Анна Нестерова. — Текущие контракты заключены в долларах и вряд ли будут изменены. Но будущие договоры могут быть номинированы в юанях. У меня самые положительные ожидания — оборот юанями на биржевых торгах увеличится». 

    Напомним, Шанхайская международная энергетическая биржа объявила о начале торгов нефтяными фьючерсами в юанях 26 марта. Спецификация биржевого контракта по содержанию серы и плотности похожа на российскую Urals.

    Это объяснимо — в 2017 году Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. На нашу страну пришлось 14,2% в импортированных 420 млн тонн. Так что российские нефтяники, похоже, действительно получили номинированный в юанях биржевой контракт на российскую нефть.

    В свою очередь Московская биржа планирует расширить биржевые операции с юанем, потому что сейчас торговля парой юань-рубль на российском рынке вытесняет операции с парой юань-доллар, заявил начальник управления развития департамента валютного рынка Московской биржи Дмитрий Пискулов на конференции «Россия-Китай: основные тренды финансовых отношений — 2018». 

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    Автор: Павел Арабов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #нефть #россия #китай #лондон #бизнес #юань #биржи
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