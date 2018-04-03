Книгу о подвиге кемеровчан, спасших людей в ТЦ «Зимняя вишня», напишут в Кузбассе

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Кемерово, 3 апреля. Коллектив авторов, в составе которого будут журналисты, писатели, студенты, напишет книгу о подвиге жителей Кемеровской области, которые спасли людей во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

Как стало известно, работа над книгой уже началась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кузбасской митрополии.

«Это книга о людях, которые спасали других, зачастую, ценой собственной жизни. Цель — показать обществу настоящих героев нашего времени», — сообщает пресс-служба.

Сейчас идет сбор материалов об уже известных людях, спасших посетителей центра. Также специалисты будут искать сведения о тех, о ком не пишут СМИ и в интернете. Отмечается, что многие не называют своих фамилией, так как считают, что никакого героизма в их поступках нет. Книгу передадут семьям всех жертв трагедии и во все образовательные учреждения Кузбасса.

Напомним, что в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Трагедия случилась 25 марта.

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