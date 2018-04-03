Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

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Анкара, 3 апреля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с трагедией, произошедшей в Кемерово.

«Пользуясь случаем, хочу выразить соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в Кемерово. Выражаю соболезнования всем нашим российским друзьям», — заявил турецкий лидер на заседании Совета сотрудничества высшего уровня, которое проходит в Анкаре при участии лидеров РФ и Турции.

Напомним, что пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерово 25 марта. В результате погибли 64 человека, более 70 пострадали.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган дали старт строительству АЭС «Аккую» в Турции. При этом Эрдоган выразил надежду на то, что в 2023 году они смогут вместе присутствовать на открытии АЭС.

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