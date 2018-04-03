Сирия: США устанавливают две военные базы в районе Манбиджа

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Анкара, 3 апреля. Американские военные устанавливают две базы в районе сирийского Манбиджа.

Иностранные СМИ сообщили о планах Вашингтона разместить две военные базы в районе сирийского Манбиджа. Предполагается, что одна из них будет установлена на месте наблюдательного пункта к юго-востоку от Дадата. Вторая американская военная база должна появиться также около этого населенного пункта, однако с южной стороны.

По данным журналистов, США предприняли этот шаг после заявления властей Турции о планах провести операцию против курдов в районе Манбиджа. Вашингтон перебросил в эту часть Сирии военных, а также дополнительную бронетехнику.

Напомним, турецкие войска приступили к массированной атаке на сирийских курдов в Африне после провокации со стороны американских властей. Вашингтон выступил с заявлением о возможном формировании в Сирии «сил обороны границы» из курдских отрядов. Такой шаг был полностью неприемлем для Анкары, так как в Турции сирийских курдов считают союзниками террористической «Рабочей партии Курдистана».

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