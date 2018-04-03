Развал всех обвинений в адрес России: Пушков отреагировал на отсутствие доказательств в Портон-Дауне

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Москва, 3 апреля. Член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал новость о том, что эксперты лаборатории в Портон-Даун не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Пушков отреагировал на неуспешные попытки Лондона представить доказательства по так называемому «делу Скрипаля». Эксперты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены бывший офицер ГРУ и его дочь. Сенатор отметил, что Британия и поддержавшие ее страны попали «впросак».

«Доказательств не будет — их нет. В Лондоне установили, по их словам, тип вещества, но не страну происхождения, — заявил Пушков в социальной сети. — А это означает развал всех обвинений в адрес России. Напрасно в Берлине и Париже «поверили британским коллегам». Иногда не стоит верить на слово — можно попасть впросак».

Лондон обвинил Россию в якобы причастности к отравлению Скрипалей, однако Москва отвергает все обвинения. Никаких доказательств британская сторона так и не представила. Ранее в соцсетях высмеяли версию британской полиции о том, что Скрипаль и его дочь отравились гречкой из России.

Доказательств не будет - их нет. В Лондоне установили, по их словам, тип вещества, но не страну происхождения. А это означает развал всех обвинений в адрес России. Напрасно в Берлине и Париже "поверили британским коллегам". Иногда не стоит верить на слово - можно попасть впросак. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 3, 2018

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