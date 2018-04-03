Сирия: Лаврентьев назвал сроки полного освобождения Восточной Гуты от боевиков

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Москва, 3 апреля. Вся территория сирийской Восточной Гуты будет освобождена от боевиков и перейдет под контроль сирийской правительственной армии в течение 7-10 дней. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

«Я думаю, что это произойдет в течение ближайшей недели, 10 дней — окончательно все перейдет под контроль уже окончательно правительства Сирии», — заявил он журналистам.

Лаврентьев добавил, что в пригороде Дамаска осталась только группировка «Джейш аль-Ислам», боевики которой уже приняли решение покинуть его.

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