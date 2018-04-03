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Государство будет тратить на хоровое пение по 20 млн рублей в год
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    Государство будет тратить на хоровое пение по 20 млн рублей в год

    21:51  3 Апреля 2018  /обновлено: 22:30  03 Апреля 2018
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    Битва школьных хоров

    Москва, 3 апреля. Некоммерческое партнерство «Всероссийское хоровое общество», активно развивающее любительские хоры, получит статус общественно-государственной организации и финансирование порядка 20 млн рублей в год. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал исполнительный директор ВХО Павел Пожигайло.

    «20 млн рублей в год гарантированно позволят обеспечивать нашу деятельность, не думая, где взять деньги на зарплату сотрудникам и организацию различных мероприятий. Мы проводим фестивали хоров академических и народных, хоров студентов и пенсионеров, а также Всероссийский фестиваль школьных хоров, где участвуют более 20 тысяч школьных коллективов. Поэтому мы надеемся, что Министерство образования тоже станет нашим учредителем наряду с Минкультуры. Тогда мы точно будем иметь гарантию, что ключевые фестивали, которые мы проводим, сохранятся», — отметил Пожигайло.

    Минкультуры уже разработало проект указа президента России о преобразовании ВХО в общественно-государственную организацию. В тексте отмечается, что необходимо не только обеспечить финансирование ВХО, но и подобрать здание в Москве для размещения общества.

    «Со зданием пока проблемы, до сих пор вопрос не решен, к сожалению, — рассказал ФАН Пожигайло. — Нам предлагали варианты помещений по 60-80 кв.м. Но у нас только костюмов детского хора — целая тысяча. Пока нас пригрел Музей музыкальной культуры имени Глинки, его директор Михаил Брызгалов выделил небольшие помещения, чтобы мы могли там разместить костюмы».

    Напомним, некоммерческое партнерство «Всероссийское хоровое общество» было организовано в 2013 году с целью сохранения, развития и популяризации российской хоровой культуры. Создатели проекта отмечают, что продолжают традиции хоровых обществ, существовавших в России до революции 1917 года, а также — в Советском Союзе с 1957 по 1987 годы.

    В настоящее время филиалы ВХО есть почти во всех регионах России. Обществом был сформирован сводный Детский хор России, в котором поет тысяча участников. Хор, в частности, участвовал в Церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи, а также выступал в 2014 году в рамках празднования Дня России в Крыму.

    С 2014 года ВХО при поддержке Минкультуры проводится Всероссийский хоровой фестиваль, в котором ежегодно участвуют тысячи хоровых коллективов разных возрастных категорий, начиная от хоров дошкольников и заканчивая хорами ветеранов.
     

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    Автор: Ольга Завьялова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #музыка #минкультуры #хор #фестивали #хоровое общество #пожигайло
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