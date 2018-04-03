Встреча Путина и Эрдогана длилась полтора часа

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Анкара(Турция), 3 апреля. Встреча президента России Владимира Путина и главы Турции Тайипа Эрдогона продолжалась полтора часа.

«Встреча Путина с Эрдоганом продолжалась 1,5 часа, она завершена», — сообщает пресс-служба президента Турции.

После переговоров лидеров России и Турции началось заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу турецкого президента.

Ранее сообщалось, что президенты России и Турции дали старт строительству АЭС «Аккую». Они приняли участие в церемонии в режиме видеоконференции. Турецкий лидер надеется, что они вместе смогут присутствовать уже на открытии АЭС которое намечено на 2023 год.

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