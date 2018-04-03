Госдеп США заявил о сокращении выдачи виз для иностранцев

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Вашингтон, 3 апреля. Число ежемесячно выдаваемых виз США для иностранцев в прошлом году сократилось на 13%, сообщили в американском Госдепартаменте.

С марта 2017 года по февраль этого года в мире каждый месяц выдавалось около 754,479 тысячи американских въездных виз различных категорий. По данным статистики, опубликованной Госдепартаментом США, этот показатель сократился на 13% по сравнению с теми, что характеризовали предыдущий год.

Подчеркивается, что России в прошедшем финансовом году было выдано 192, 532 тысячи американских неиммиграционных виз. За год ранее их число составляло 182, 958 тысячи. За этот же период россиянам предоставили 3,689 тысячи иммиграционных американских виз.

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