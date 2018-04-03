Путин рассказал об успешной реализации «Турецкого потока»

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Москва, 3 апреля. Сотрудничество России и Турции в энергетической сфере приобрело стратегический характер, заявил президент РФ Владимир Путин. Россия также является крупнейшим поставщиком природного газа турецкой экономики. По словам президента, работы по морскому участку «Турецкого потока» успешно реализованы.

«Подлинно стратегический характер российско-турецкое партнерство приобрело в энергетической сфере. Сегодня нашими странами сделан важный шаг в углублении сотрудничества в атомной энергетике», — заявил глава государства на заседании Совета сотрудничества высшего уровня, которое проходит в Анкаре под председательством лидеров Турции и России.

Путин также напомнил о запуске строительства АЭС «Аккую». Он выразил надежду, что «Росатом» и турецкие партнеры сумеют обеспечить запуск первого энергоблока в 2023 году — к столетней годовщине создания Турецкой Республики.

Ранее сообщалось, что Путин оценил товарооборот между Россией и Турцией в 22 миллиарда долларов.

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