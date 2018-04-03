В США вынесли первый приговор по делу о «российском вмешательстве» в выборы

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Вашингтон, 3 апреля. Экс-представитель нью-йорской юридической компании Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom Алекс Ван дер Цван приговорен к 30 дням тюрьмы за дачу ложных показаний ФБР во время расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы президента США.

Голландский юрист также обязан выплатить несколько штрафов в размере 20 тысяч долларов. Таким образом, Ван дер Цван стал первым осужденным по делу о «российском вмешательстве» спецпрокурора Роберта Мюллера.

Отметим, что обвинения против 33-летнего голландца были выдвинуты 16 февраля в федеральном суде Вашингтона. В частности, они связаны с докладом, которым он помогал готовить для следствия по делу украинского политика Юлии Тимошенко.

В конце февраля Алекс Ван дер Цван признал вину в даче ложных показаний ФБР.

Как отмечает «Би-би-си», обвинения против Цвана лишь косвенно связаны с выборами 2016 года. Компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, которая уволила Цвана в прошлом году, работала с бывшим главой избирательного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, когда тот занимался политконсультированием на Украине.

Согласно статье, Ван дер Цван, отвечая на вопросы об отчете 2012 года, который был подготовлен для украинского минюста, сообщил следствию ложную информацию о своих переговорах с обвиняемым в мошенничестве бывшим советником предвыборного штаба Дональда Трампа Ричардом Гейтсом.

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