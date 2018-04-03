Путин заявил о стратегическом характере сотрудничества РФ и Турции в энергетике

В закладки

Анкара, 3 апреля. Сотрудничество России и Турции в области энергетики приобрело стратегический характер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета сотрудничества высшего уровня в Анкаре.

«Подлинно стратегический характер российско-турецкое партнерство приобрело в энергетической сфере. Сегодня нашими странами сделан важный шаг в углублении сотрудничества в атомной энергетике», — сказал российский лидер.

Путин напомнил, что РФ начала строительство АЭС «Аккую» в Турции, и выразил надежду, что «Росатом» вместе с турецкими партнерами сможет обеспечить запуск первого энергоблока к 100-летию образования Турецкой Республики — 2023 году.

Президент РФ подчеркнул, что Россия является крупнейшим поставщиков газа в Турцию и успешно реализует проект газопровода «Турецкий поток».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.