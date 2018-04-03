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Москва, 3 апреля. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил вклад Ирана в освобождение Сирии от террористов.

Во вторник, 3 апреля, в Москве проходит встреча Шойгу и министра обороны Ирана Амира Хатами. Российский министр поблагодарил коллегу за согласие участвовать в VII Московской конференции по международной безопасности. Он отметил, что главная тема встречи будет касаться России и Ирана.

«И, безусловно, нашей совместной работы в Сирии, — уточнил глава Минобороны России. — Работы, которая принесла ощутимый результат, позволила освободить большую часть Сирии, основную часть Сирии от международного терроризма».

Шойгу также отметил необходимость поднять вопросы сотрудничества стран в военно-технической сфере и темы, которые касаются укрепления безопасности на Ближнем Востоке. В частности, представители стран обсудят переход к периоду восстановления жизни в Сирии и возвращение беженцев в свои дома.

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