Арест обвиняемых по делу о теракте в метро Петербурга продлили на три месяца

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Москва, 3 апреля. Арест обвиняемых по делу о теракте в петербургском метро, в котором погибли 16 человек, включая террориста-смертника, продлен на три месяца. Соответствующее решение принял Мосгорсуд.

В связи с тем, что фигуранты дела находятся под стражей уже больше допустимого срока, вопрос о продлении меры пресечения был рассмотрен Московским городским судом. Так, по решению суда арест был продлен 11 фигурантам дела.

Как стало известно, Азимов будет находиться под стражей до 19 июля, другие обвиняемые – до 6 июля, сообщает РИА Новости. Следствие считает, что Аброр Азимов был одним из организаторов теракта в метро.

Напомним, взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» 3 апреля 2017 года.

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