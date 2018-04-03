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Он был символом нашей борьбы: в ЛНР вспоминают комбрига Мозгового
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    Он был символом нашей борьбы: в ЛНР вспоминают комбрига Мозгового

    21:16  3 Апреля 2018
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    Фото из личного архива Вадима ЗайченкоАлчевск, 3 апреля. Командиру бригады «Призрак» Алексею Мозговому сегодня могло бы исполниться 43 года. Цветы к его могиле в городе Алчевске Луганской народной республики несут бывшие подчиненные и обычные горожане. 

    Алексей Мозговой был по-настоящему искренним человеком, героем Русского мира, для которого девиз его подразделения — «Не бойся за шкуру, бойся за честь!» — был определяющим всю жизнь, рассказал Федеральному агентству новостей друг легендарного комбрига Вадим Зайченко.

    «Алексей Мозговой был искренним и идейным человеком. О таких, как он, говорят — герой Русского мира. Ведь до войны занимался в том числе искусством, хорошо пел. Но когда стало понятно, что война неизбежна, встал на защиту родной земли. Он был не просто командиром, он был символом нашей борьбы. Возможно, это и стало причиной, по которой его убили», — рассказал Зайченко.

    По словам собеседника ФАН, несмотря на занятость, Мозговому приходилось решать огромное количество проблем, не связанных непосредственно с боевыми действиями. Он всегда находил время на общение с людьми — особенно с детьми и ветеранами Великой Отечественной войны.

    Напомним, комбриг «Призрака» Алексей Мозговой родился и всю жизнь прожил в Луганской области, а впоследствии — в ЛНР. Мозговой погиб 23 мая 2015 года в ЛНР в результате покушения. Вместе с ним были убиты еще несколько человек, в том числе его пресс-секретарь Анна Асеева и двое мирных жителей. 3 апреля 2018 года ему должно было исполниться 43 года.  

     

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    Автор: Наталья Макеева
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    #россия #донбасс #лнр #русский мир #память #мозговой
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