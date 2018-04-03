Это далеко не предел: Путин оценил товарооборот между Россией и Турцией в 22 миллиарда долларов

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Анкара, 3 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот между РФ и Турцией в прошлом году составил 22 миллиарда долларов.

Путин во время вступления на заседании Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией оценил товарооборот между странами. По данным российского лидера, по итогам прошлого года он составил 22 миллиарда долларов. Таким образом, этот показатель в 2017 году вырос на 40%.

«Убежден, что это далеко не предел», — прокомментировал данные президент России.

Путин добавил, что Москва увеличивает объемы взаимных капиталовложений. По его информации, встречные и прямые инвестиции приближаются к 10 миллиардам долларов с каждой стороны.

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