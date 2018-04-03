В Госдуме предложили установить потолок платежей за ЖКХ

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Москва, 3 апреля. Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий зафиксировать максимальную выплату за услуги ЖКХ так, чтобы она составляла не более 15% от совокупного дохода семьи.

«Проектом федерального закона предлагается установить максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере не более 15% от совокупного дохода семьи», — отмечается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта отмечают, что во многих регионах на оплату жилищно-коммунальных услуг у граждан уходит 22% доходов, при этом в регионах с высоким уровнем доходов выплаты ЖКХ ограничены региональными законами, что усугубляет социальное неравенство.

Так, например, жители Якутии в среднем тратят на ЖКХ 15% доходов, петербуржцы — 14%, москвичи — 10%, хотя конституция РФ гарантирует равенство прав граждан, независимо от места их проживания.

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