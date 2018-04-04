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Сирия итоги за сутки на 4 апреля 06.00: обстрелы ИГ в Дейр-эз-Зоре, США и курды перебрасывают силы в Алеппо
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    Сирия итоги за сутки на 4 апреля 06.00: обстрелы ИГ в Дейр-эз-Зоре, США и курды перебрасывают силы в Алеппо

    6:00  4 Апреля 2018
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    ИГИЛ

    Сирия, 4 апреля. Остатки отрядов ИГ1 продолжают проявлять высокую активность на юге провинции Дейр-эз-Зор. США и курды передислоцируют силы в Манбидж в преддверии операции Турции. Боевики Восточного Каламуна намерены создать единый штаб с целью отразить наступление САА, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: вместе с ВВС Сирии вели бомбардировки объектов «Джебхат ан-Нусры»***1 на западе и юге от Идлиба.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вновь столкнулись с исламистами на западе от Алеппо; совместно с российским координационным центром предложили радикалам из Восточного Каламуна покинуть регион или принять управление официального Дамаска.

    «Джейш Аль-Ислам»*****: вывела несколько групп своих боевиков вместе с членами их семей из Думы в Восточной Гуте в Джараблус.

    Курды: отправили мощные подкрепления в Ракку и Манбидж; без сопротивления со стороны ИГ захватили две нефтяные скважины к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

    Международная коалиция: разворачивает новый пункт базирования на северо-востоке от города Алеппо; направила около 300 солдат США на север САР.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): вела перестрелки с САА на севере и северо-западе от Хамы; отразила нападение «Лива Сукур аш-Шам» на юге Идлиба.

    «Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 нанесло ракетные удары по окраинам Абу Кемаля; подозревается в совершении теракта к юго-западу от Багдада; провело переговоры главарей недалеко от Аш-Шафаа.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии и правительство республики предложили вооруженным группировкам, дислоцирующимся в Восточном Каламуне к северо-востоку от Дамаска, два варианта разрешения конфликта, передавало агентство Reuters. Или боевики добровольно принимают управление официального сирийского руководства и получают возможность амнистии, или сдают позиции и выходят из этого региона в другой свой анклав, например, в Идлиб. В настоящее время большинство исламистов намереваются передислоцироваться в близлежащие горные районы. Позже на подконтрольном боевикам портале Qalaat Al Mudiq появилась информация, что исламисты намерены сформировать единый штаб с целью отразить грядущее наступление Сирийской арабской армии (САА).

    Между тем жители Восточной Гуты, ранее эвакуированные из населенных пунктов этого района в связи с освободительной операцией войск САР, начинают возвращаться в свои дома. На данный момент в Ан-Нашабию, Хош Ад-Давахиру и другие населенные пункты, которые были зачищены от террористов одними из первых, вернулись около 40 тысяч человек, сообщал информационный канал в Telegram (C_Military1).

    Отряды «Джейш Аль-Ислам» накануне начали эвакуацию из города Дума, находящегося в Восточной Гуте, и его окрестностей. По данным военного источника на его странице в Twitter (@sayed_ridha), за вчерашние сутки в Джараблус на севере провинции Алеппо на десятках автобусов было вывезено несколько групп радикалов и членов их семей.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Курдские Сирийские демократические силы (SDF)**** и курирующие их Соединенные Штаты значительно увеличили военное присутствие в районе городов Ракка и Манбидж в преддверии следующего этапа совместной военной операции Турции и Свободной сирийской армии (ССА)** против курдов. По информации военного источника в Twitter (@muhammadjazira1), Пентагон за последнее время перебросил ближе к северной границе республики, по меньшей мере, 300 своих военных. Кроме того, американцы начали формировать новую базу в предместьях Манбиджа. Этот военный объект США, который сейчас строится на севере от города, станет уже третьим в этом районе, писал портал Euphrates Post.

    На западной окраине Алеппо накануне отмечались перестрелки между САА и подконтрольными «Джебхат ан-Нусре» исламистскими формированиями. Согласно информации SOHR, боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и их союзники обстреляли из минометов пригороды Аз-Захра и Аль-Хамадания. Данных о возможных потерях в рядах войск САР или убитых жителях соседних мирных районов не поступало.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Бывшие члены «Исламского государства» все активнее действуют на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Утром террористы, концентрирующиеся за Евфратом, обстреляли окраины Абу Кемаля из ракетных установок, сообщал подконтрольный ИГ портал FURAT. Позже местный источник обнародовал на своей странице в Twitter (@MrKyruer) фотографии с переговоров главарей террористической группировки, проходивших недалеко от города Аш-Шафаа. Он также отметил, что ИГИЛовцы по-прежнему сохраняют значительное присутствие в этом районе, свободно передвигаясь и фактически до сих пор контролируя ряд населенных пунктов. Многие эксперты уверены, что между «Исламским государством» и поддерживаемыми американцами курдами существует ряд соглашений, в соответствии с которыми Заевфратье делится на зоны контроля.

    Тем временем курдские вооруженные группировки заняли еще две нефтяные скважины в юго-восточной части провинции — Бир Абу-Шауаб и Бир Аль-Азрак. Как отмечало местное агентство DeirEzzor24, отряды SDF взяли под контроль данные нефтеносные районы как раз после того, как их оставили разрозненные бандгруппы ИГ. Таким образом, курды вновь не встретили ни малейшего сопротивления со стороны террористов.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    ВВС Сирии активизировали удары по командным пунктам, складам с вооружением и техникой, а также местам скопления террористов «Джебхат ан-Нусры» и подконтрольных исламистских группировок на западе и на юге провинции Идлиб. Ресурсы боевиков в Telegram и Twitter передавали, что накануне правительственная авиация вела бомбардировки в предместьях городов Эриха, Джиср Аш-Шугур, Аль-Бара, Сукайк, Басанкуль и ряда других. По информации ливанского информагентства Al Masdar News, в антитеррористической воздушной операции также принимали участие самолеты ВКС РФ.

    К югу от административного центра накануне фиксировались вооруженные столкновения между конкурирующими за влияние в регионе исламистскими группировками. Так, боевики формирования «Лива Сукур аш-Шам», являющегося частью коалиции «Джебхат Тахрир Сурия», совершили нападение на блокпосты «Джебхат ан-Нусры» на окраине города Хан Ас-Сабиль. В результате, по информации оппозиционного канала в Telegram Emaan News Center, отряды «Хайят Тахрир аш-Шам» отбили атаку, нанеся серьезный урон противнику.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    На севере региона в районе Аль-Латаминского выступа почти целый день продолжались перестрелки между правительственными силами САР и вооруженными исламистскими группировками, в частности, «Джебхат Фатх аш-Шам». Masar Press Net и другие контролируемые боевиками Интернет-порталы сообщали, что военнослужащие САА вели огонь по джихадистам на окраинах прифронтовых поселений Аз-Зилакьят, Кафр Зета, Аль-Арбаин, Мурек и Аль-Латамина. Кроме того, на некоторых направлениях поддержку им оказывали ВВС Сирии, передавал Telegram-канал Emaan Media Center. К вечеру другой ресурс в Telegram, SyriaNow10, также сообщил о начавшихся перестрелках на северо-западе Хамы — недалеко от поселка Зайтун. Информация об уроне, нанесенном террористам в ходе столкновений, в настоящее время устанавливается.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    В предместьях Багдада в прошедшие сутки прогремел взрыв, в результате чего тяжело пострадал один местный житель. Происшествие случилось в деревне Аль-Радвания к юго-западу от города. Сработавшая бомба была установлена в автомобиле, она взорвалась ровно в тот момент, когда водитель только успел расположиться внутри салона. Молодой человек был быстро доставлен в ближайшую больницу, благодаря чему он смог выжить. В настоящий момент иракская федеральная полиция выясняет обстоятельства теракта. Предполагается, что СВУ было заложено боевиками одной из «спящих ячеек» ИГИЛ, которые все еще активны во многих регионах Ирака, прежде всего — в северо-западных и центральных.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #игил #курды #ирак #дейр-эз-зор #манбидж #идлиб #джебхат ан-нусра #восточная гута #sdf
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