Путин назвал поставку Турции С-400 приоритетом в военно-технической сфере

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Анкара, 3 апреля. Президент России Владимир Путин назвал контракт о поставке Турции российских ЗРС С-400 «Триумф» приоритетом в военно-технической сфере. Об этом он сообщил во время заседания Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией.

Во вторник, 3 апреля, в Анкаре проходит заседание Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией, на котором присутствуют Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган.

«В военно-технической сфере приоритетом является реализация контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», — заявил Путин на мероприятии.

Президент России подчеркнул, что Москва исходит из того, что в рамках заседания профильной межправительственной комиссии представители двух стран обсудят перспективы новых поставок в Турцию современной российской продукции военного назначения.

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