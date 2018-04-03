Четверть российских пенсионеров получают пенсию досрочно — Минтруд

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Москва, 3 апреля. Четверть всех проживающих в России пенсионеров получают пенсию досрочно. По словам замминистра труда и социальной защиты России Андрея Пудова, таких людей в стране насчитывается более 11 млн человек.

«Если вы обратите внимание на цифру, то у нас всего в РФ из более чем 40 млн пенсионеров, более чем четверть — это пенсионеры, которые получают досрочную пенсию», — отметил он, выступая на Московском экономическом форуме.

Речь идет о женщинах, родивших пять и более детей, женщинах, воспитавших детей-инвалидов, работниках вредных производств и других россиянах, имеющих право претендовать на досрочный выход на пенсию. Средний размер досрочной пенсии на сегодняшний день составляет 14 тыс. рублей.

Напомним, что в конце марта министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин отметил рост реального размера пенсий в стране. По его словам, в 2018 году рост пенсий составил 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом сообщалось также о росте социальных пенсий, которые были скорректированы по уровню инфляции.

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