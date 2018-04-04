Сирия новости 4 апреля 07.00: ИГ выбило курдов с нефтяного поля Сайджан; в Восточной Гуте САА нашла еще один подземный тоннель боевиков

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Сирия, 4 апреля. ИГ1 выбило курдов с нефтяного поля Сайджан; в Восточной Гуте САА нашла еще один подземный тоннель боевиков; США перебросили дополнительное подкрепление в Манбидж. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили еще один подземный тоннель боевиков в Восточной Гуте.

«Демократические силы Сирии»: перекрыли трассу в провинции Дейр-эз-Зор.

«Исламское государство»:1 выбило «Демократические силы Сирии» с нефтяного поля Сайджан.

ВС Турции: проводит досмотр и проверку на причастность к YPG возвращающихся в Африн мирных жителей.

Провинция Дамаск

Как сообщает сирийское информагентство SANA, сирийские правительственные войска обнаружили еще один подземный туннель боевиков, ранее действовавших в Восточной Гуте. Туннель шириной 4 метра и высотой 6 метров обеспечивал транспортное сообщение между городами Арбин и Мисраба.

По информации, опубликованной в Telegram-канале пресс-службы движения «Хезболла» (@C_Military1), сирийская армия обнаружила в Арбине и Айн-Терме, документы, подтверждающие сотрудничество некоторых американских организаций с боевиками, которым выплачивалась заработная плата.

Провинция Алеппо

Как сообщает источник в Twitter (@QalaatAlMudiq), турецкие военнослужащие совместно с протурецкими вооруженными формированиями проводят досмотр и проверку на причастность к «Отрядам народной самообороны» (YPG) всех мирных жителей возвращающихся в Африн.

Telegram-канал @directorate сообщает, что американские военные перебросили дополнительную технику и живую силу в район города Манбидж с целью недопущения вероятных провокаций со стороны протурецких боевиков.

Напомним, после установления контроля над курдским кантоном Африн турецкая операция «Оливковая ветвь» должна продолжиться в городе Манбидж. Ее целью по-прежнему являются курдские вооруженные формирования, которые Турция считает террористическими организациями.

Провинция Дейр-эз-Зор

По информации, опубликованной в Telegram-канале @nors2017, курдские «Демократические силы Сирии» (SDF) при активном посредничестве ВС США военнослужащих проводят на подконтрольных им территориях провинции вербовку и принудительную мобилизацию местного арабского населения. Кроме этого, американскими военнослужащими среди жителей также проводят информационная компанию по пропаганде среди местных жителей нового курдско-арабского политического объединения «Партия будущего Сирии».

Напомним, данное объединение было создано по итогам съезда курдских политических партий и некоторых арабских племен, который прошел в провинции Хасака 27 марта.

По данным Telegram-канала @dierezzore5, «Демократические силы Сирии» (SDF) перекрыли трассу, соединяющую северные районы провинции Дейр-эз-Зор и пустыню Бадия. Также сообщается, что курдские вооруженные формирования без объяснения причин перекрыли поступление питьевой воды в населенные пункты на юго-востоке провинции.

По сообщению источника в Twitter (@DeirEzzor24), боевики «Исламского государства» захватили нефтяное поле Сайджан, после того, как оттуда отступили курдские вооруженные формирования.

Как пишет источник в Twitter (@watanisy), сирийские правительственные войска во время проведения зачистки южных деревень провинции Дейр-эз-Зор обнаружили несколько складов террористов «Исламского государства». В населенных пунктах Сальхия, Аль-Дувейр, Аль-Кишма и Сабихан боевики хранили оружие, боеприпасы, химикаты, взрывчатые вещества и пояса смертников. Отмечается, что САА также было найдено 155-милиметровое ствольное орудие западного производства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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