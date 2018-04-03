Вы точно готовы к войне с РФ?: в Сети посмеялись над утечкой секретных данных НАТО из-за эстонских наркоманов

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Киев, 3 апреля. Киберзащита Североатлантического альянса оказалась под угрозой из-за действий эстонских воров, укравших у немецкого подполковника НАТО планшет с секретными данными.

Инцидент произошел в мае прошлого года, однако пользователей социальных сетей продолжает занимать вопрос, как же возможно, что военная информация НАТО настолько уязвима.

Напомним, подполковник Франц Лантенхаммер оставил в своем автомобиле, припаркованном на одной из улиц Таллина, планшет и пять флеш-карт. В результате они попали в руки двух эстонских воров-наркоманов, которые оказались неподалеку и захотели разжиться чем-нибудь ценным. Злоумышленники и не подозревали, какие сведения на самом деле попали в их руки. Когда преступников задержали, оказалось, что они уже успели продать украденное за 50 евро — получается, что именно в такую сумму они оценили кибербезопасность НАТО.

В Сети посмеялись над столь нелепой утечкой секретной информации. В связи с данной ситуацией пользователи социальных сетей также обратились к альянсу с риторическим вопросом: «Вы точно готовы к войне с РФ?». Комментаторы предположили, что НАТО определенно стоит пересмотреть свою агрессивную политику по отношению к РФ, раз уж секретные данные альянса не смогли уберечь от двух наркоманов.

«Оставил секретную информацию в личном автомобиле… С ними воевать — это как отобрать у ребенка мороженое», — написал пользователь с ником zagoobats1.

«Таллинские наркоманы чуть не обрушили всю кибербезопасность НАТО», — описал ситуацию своими словами alamagoro.

«И вот эти начальники штабов собираются кого-то защищать!?» — задался риторическим вопросом vlatsus.

«Теперь понятно, почему они так Россию боятся, когда у них наркоманы секретные данные украсть могут…» — написал Evgeny Leontev.

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