В Госдуме спрогнозировали развитие ситуации вокруг «дела Скрипалей»

В закладки

Москва, 3 апреля. Специалисты британской военной лаборатории в Портон-Дауне не смогли установить происхождение вещества, с помощью которого были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Руководитель лаборатории Гари Эйткенхед заявил, что специалисты «не определили точное происхождение» вещества, но «предоставили научную информацию правительству». Депутат Государственной Думы Николай Гончар в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил сомнение в искренности британских экспертов.

Парламентарий полагает, что сейчас развернется полномасштабная информационная кампания со стороны британских властей.

«Британцы начнут аккуратно отыгрывать назад со словами: «Всем понятно, кто это сделал, но мы не можем доказать…» — предполагает он. — А поэтому предоставлять документы, которые будут раскрывать так или иначе эту ситуацию, представители Соединенного королевства не будут».

Гончар подчеркнул, что Россия не должна позволить Британии спустить ситуацию на тормозах.

«Мы должны спокойно сейчас дождаться, когда эта вся эпопея чем-то закончится. И упаси Господь позволить этому вопросу уйти в непонятную зону! — предостерегает депутат. — Этот вопрос поставлен в такую публичную и политическую плоскость, что мы должны требовать материалы по делу Скрипалей, требовать международного разбирательства этой истории. А она более чем мутная! Они захотят спустить это дело на тормозах, и мы не должны позволить это сделать!»

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.