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Киевский адвокат Татьяна Монтян: «Защищать Савченко? Упаси господи!»
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    Киевский адвокат Татьяна Монтян: «Защищать Савченко? Упаси господи!»

    19:34  3 Апреля 2018  /обновлено: 19:36  03 Апреля 2018
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    Адвокат Татьяна Монтян: «Защищать Сваченко? Упаси господи!»

    Известная украинская правозащитница Татьяна Монтян в комментарии Федеральному агентству новостей отвергла предложение выступить адвокатом народного депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко.

    Напомним, сегодня один из адвокатов Савченко Виктор Чевгуз взял самоотвод. По словам бывшего защитника Савченко, сложение полномочий было согласовано с его клиенткой. Киевский адвокат Татьяна Монтян в резкой форме отвергла идею выступить в роли адвоката депутата Савченко. Приводим слова украинского юриста и политического деятеля в оригинальной версии. 

    «Защищать Савченко? Упаси господи! Никогда в жизни! Это — последний клиент, которого я бы взяла! Потому что она мразь, тварь, лжесвидетельница и троещенская [от слова «Троещина» — район в Киеве] бычка помоечная!» — заявила Монтян.

    Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в данный момент находится в киевском СИЗО по обвинению в подготовке теракта. 23 марта 2018 года она в знак протеста объявила голодовку, в результате чего у нее началась кровавая рвота.

    Как заявил ФАН доктор медицинских наук, входящий в топ самых востребованных московских диетологов по версии журнала Forbes, основатель «Клиники коррекции веса доктора Ковалькова» Алексей Ковальков, такие симптомы могут быть признаком онкологического заболевания.    

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    Автор: Наталья Макеева
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    #суд #украина #савченко #теракт #верховная рада #обвинение #монтян
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