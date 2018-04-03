Британская военная лаборатория ответила на слухи о причастности к отравлению Скрипалей

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Лондон, 3 апреля. Британская военная лаборатория в Портон-Дауне опровергла причастность к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на руководителя оборонной научно-технической лаборатории Гари Эйткенхеда.

«Невозможно, чтобы что-то подобное могло поступить от нас или покинуть стены нашего объекта», — заявил он, отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что нервно-паралитическое вещество, применяемое в Солсбери, было произведено в Портон-Дауне.

Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его сестра Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в британском Солсбери. По версии британских следователей, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», произведенным в России.

Москва со своей стороны отрицает любую причастность к нападению на Скрипалей.

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