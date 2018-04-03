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Британская военная лаборатория ответила на слухи о причастности к отравлению Скрипалей
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    Британская военная лаборатория ответила на слухи о причастности к отравлению Скрипалей

    19:34  3 Апреля 2018
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    Британская военная лаборатория ответила на слухи о причастности к отравлению Скрипалей

    Лондон, 3 апреля. Британская военная лаборатория в Портон-Дауне опровергла причастность к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на руководителя оборонной научно-технической лаборатории Гари Эйткенхеда.

    «Невозможно, чтобы что-то подобное могло поступить от нас или покинуть стены нашего объекта», — заявил он, отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что нервно-паралитическое вещество, применяемое в Солсбери, было произведено в Портон-Дауне.

    Напомним, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его сестра Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в британском Солсбери. По версии британских следователей, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», произведенным в России.

    Москва со своей стороны отрицает любую причастность к нападению на Скрипалей.

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    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #отравление #британия #скрипаль
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