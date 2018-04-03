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    Примите российский Крым и отмените санкции: NI дал совет США, как избежать войны с Россией

    19:48  3 Апреля 2018
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    «РФ слишком важна, чтобы считать ее врагом»: американские СМИ призвали Вашингтон помириться с Москвой

    Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям перевод статьи Дага Бэндоу The West Should Avoid Starting a New Cold War with Russia («Запад должен избежать новой холодной войны с Россией»), опубликованной на портале The National Interest.

    Президент Дональд Трамп пришел в Овальный кабинет с похвалами в адрес президента России Владимира Путина и предложением взять курс на улучшение отношений между Вашингтоном и Москвой. Спустя год Трамп удивил даже самое близкое свое окружение тем, что поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России и предложил провести встречу на высшем уровне.  

    Сегодня все чаще можно услышать разговоры о начале новой холодной войны, поскольку США и Россия начали массово высылать дипломатов и закрывать консульства в своих странах. На Западе СМИ даже не боятся открыто говорить о возможности начала боевых действий, так как НАТО во главе с США продолжает наращивать военное присутствие в Европе.

    Президент Трамп в основном молча наблюдал за тем, как отношения между двумя странами продолжали ухудшаться. Очевидно, он считает, что его личное мнение и собственное видение того, какими должны быть американо-российские отношения, не имеют большого значения для внешней политики США. 

    Однако, несмотря на резкое ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой, новой холодной войны пока нет. И горячей войны тоже не будет, если Вашингтон сам не запустит конфронтацию, ведя все более интервенционистскую внешнюю политику в тех областях, которые Россия считает для себя жизненно важными.

    «РФ слишком важна, чтобы считать ее врагом»: американские СМИ призвали Вашингтон помириться с Москвой

    Первый и, пожалуй, самый главный компонент холодной войны, который отсутствует на сегодняшний день — идеологическая конкуренция. Америка остается агрессивной на международном уровне и хочет трансформировать мир по своим «лекалам». Владимир Путин же дал ясно понять, что его целями являются лишь защита суверенитета и территориальной целостности России. Кроме того, он требует уважения к национальным интересам России со стороны других игроков на международной арене. Путина не волнует, что делают и как живут другие страны — до тех пор, пока это не затрагивает Россию. Москва не претендует на роль мирового жандарма.

    Внешняя политика России в основном консервативна и сдержанна, хотя и не пацифистская. Внешняя политика США, напротив, не ограничена определенными территориями и является откровенно милитаристской. Соединенные Штаты рассматривают расширение НАТО вплоть до границ России как естественную эволюцию американского глобального господства. Москва считает вступление Украины в НАТО угрозой для национальной безопасности, и в этом нет ничего удивительного. Точно так же Вашингтон бы рассматривал возможность вступления Мексики в Варшавский договор.

    США необходимо понять, что мир больше не является ни однополярным, ни биполярным. США и Россия — не единственные влиятельные игроки на международной арене. Китай и Европейский союз имеют большие экономические богатства и влияние. Пекин продолжает наращивать военную мощь, и с ним придется считаться. Индия тоже становится все более активной на международной арене и имеет огромный потенциал стать одной их самых влиятельных держав в ближайшее десятилетие.

    В широком смысле европейцы находятся на стороне Америки, тогда как Китайская Народная Республика (КНР) поддерживает Россию, но сегодня это разделение намного сложнее, чем во времена холодной войны. Несколько стран Евросоюза вовсе не поддержали санкции США против Москвы, а также и другие американские инициативы, в то время как КНР и Россия — друзья из-за необходимости, в основном связанные враждебным отношением к Вашингтону. Неизвестно, как долго продлится такой союз. Сегодня нет той самой «империи зла», о которой говорил Рональд Рейган.

    «РФ слишком важна, чтобы считать ее врагом»: американские СМИ призвали Вашингтон помириться с Москвой

    К тому же, между Вашингтоном и Москвой на самом деле нет никаких серьезных конфликтов. Нет спорных территорий и ни одна страна не заинтересована в завоевании другой. Единственная реальная причина для конфликта — стремление американских политиков навязать свою волю практически повсеместно на земле, в том числе в районах, где Россия имеет свои интересы. Политика США — это перевернутая вверх тормашками доктрина Монро: другим странам не разрешается оказывать влияние даже на своих ближайших соседей. Вашингтон хочет относиться ко всему миру так, как он относится к Латинской Америке.

    Этот нерационально агрессивный подход проявляется в Сирии, давнем союзнике Москвы. Американские политики выступают с громкими возмущениями, когда Россия участвует в военных операциях на территории Сирии по приглашению сирийского правительства, хотя Вашингтон десятилетиями без спроса проводил военные операции практически везде в регионе: в Ливане, Ираке, Иране, Египте, Израиле, Йемене, Иордании, Судане, Кувейте и других странах Персидского залива. Что касается Европы, за исключением безумных жалоб со стороны Польши и стран Балтии, нет никаких свидетельств того, что Россия затевает вторжение или проявляет агрессию в регионе.  

    Как избежать новой холодной войны и начать работать над улучшением американо-российских отношений?

    Политики США должны перестать мешать России защищать свои национальные интересы. Вашингтон должен прекратить бездумную высылку российских дипломатов. Каналы связи всегда должны оставаться открытыми. Чем больше российских и американских людей — бизнесменов, туристов, студентов, членов семьи, спортсменов, артистов и других, будут посещать наши страны, тем лучше. Это будет лучшим способом продемонстрировать, что никакой второй холодной войны нет.

    «РФ слишком важна, чтобы считать ее врагом»: американские СМИ призвали Вашингтон помириться с Москвой

    Соединенным Штатам также следует изучить, какие проблемы в области безопасности выделила для себя Москва. Европейцы должны обязательно принять участие в урегулировании конфликта с Россией и прекратить расширение НАТО, поскольку Москва четко дала понять, что это находится в списке угроз национальной безопасности России. В свою очередь правительство Путина должно прекратить поддерживать противников киевской власти на востоке Украины. Москва не собирается возвращать Крым, который исторически был частью России. Это очевидно. США и Европа должны принять это и отменить санкции, которые не принесли абсолютно никакой пользы, а лишь навредили всем сторонам.

    По другим вопросам — Сирия, Иран, Северная Корея и многое другое — обе стороны должны найти компромисс. Российские интересы необходимо принимать во внимание. Вашингтон должен понимать, что КНР бросает США гораздо более долгосрочный вызов, чем Россия, а дружелюбная Москва могла бы стать важным союзником в будущем противостоянии, которое уже активно набирает обороты.

    Отношения между США и Россией сегодня плохие, но это не холодная война. Вашингтон должен проконтролировать, чтобы отношения не ухудшались и дальше. Российская Федерация слишком важна, чтобы рассматривать ее в качестве врага.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #сша #сирия #трамп #холодная война
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