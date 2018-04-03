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«Чем скорее, тем лучше»: Сербия обсуждает с РФ и Белоруссией поставку новых МиГ-29
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    «Чем скорее, тем лучше»: Сербия обсуждает с РФ и Белоруссией поставку новых МиГ-29

    19:02  3 Апреля 2018
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    «Чем скорее, тем лучше»: Сербия обсуждает с РФ и Белоруссией поставку новых МиГ-29

    Москва, 3 апреля. Власти Сербии обсуждают с Россией поставку дополнительных истребителей МиГ-29. Об этом во вторник заявил министр обороны Сербии Александр Вулин.

    По его словам, подобные переговоры Сербия также ведет с Белоруссией. Глава Минобороны не стал уточнять сроки поставки, однако подчеркнул, что чем скорее та или иная сторона сможет предоставить самолеты, тем лучше. Кроме того, Белград обсуждает с Москвой вопрос передачи четырех боевых вертолетов Ми-35 и четырех транспортных самолетов Ми-17.

    «Что касается сроков поставки, для нас лучше было бы чем скорее, тем лучше. Скорость поставок и скорость их включения в вооруженные силы — один из важных факторов. Касательно условий, речь идет о передаче», — подчеркнул Вулин.

    Напомним, что в октябре прошлого года Россия предоставила Сербии шесть самолетов МиГ-29 в рамках оказания военной помощи.

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    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #белоруссия #миг-29 #сербия
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