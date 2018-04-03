«Чем скорее, тем лучше»: Сербия обсуждает с РФ и Белоруссией поставку новых МиГ-29

В закладки

Москва, 3 апреля. Власти Сербии обсуждают с Россией поставку дополнительных истребителей МиГ-29. Об этом во вторник заявил министр обороны Сербии Александр Вулин.

По его словам, подобные переговоры Сербия также ведет с Белоруссией. Глава Минобороны не стал уточнять сроки поставки, однако подчеркнул, что чем скорее та или иная сторона сможет предоставить самолеты, тем лучше. Кроме того, Белград обсуждает с Москвой вопрос передачи четырех боевых вертолетов Ми-35 и четырех транспортных самолетов Ми-17.

«Что касается сроков поставки, для нас лучше было бы чем скорее, тем лучше. Скорость поставок и скорость их включения в вооруженные силы — один из важных факторов. Касательно условий, речь идет о передаче», — подчеркнул Вулин.

Напомним, что в октябре прошлого года Россия предоставила Сербии шесть самолетов МиГ-29 в рамках оказания военной помощи.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.