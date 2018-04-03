Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

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К станции метро «Технологический институт» с раннего утра люди несут розы, гвоздики, хризантемы. Прошел ровно год со дня взрыва в петербургском метро, в результате которого погибли 15 человек.

СК сообщил, что сейчас стали известны все участники преступления, а расследование — на завершающей стадии.

Юля потеряла в тот день маму. Она вспоминает последние моменты перед трагедией.

«Накануне в очередной раз ходили в театр. У нас просто традиция ходить в театр. И сестра моя родная, которая была в этот день с мамой — она из Великого Новгорода — мама ее провожала на маршрутку в Новгород, и вот они не доехали. Сложно. Не верится. Год пролетел как один день», — рассказывает Юлия Медянцева.

Елена Шкаредных детально помнит картину событий того дня, как будто это было вчера.

«Когда пришел этот поезд, я находилась на платформе. Дрожь внутри и страх, но, надо отдать должное, люди были очень спокойны, дисциплинированы, не было криков», — вспоминает петербурженка.

Около полудня волонтеры провели акцию «Тысяча белых роз». Они раздавали прохожим цветы, а те возлагали их к мемориалу в знак памяти.

«В этот трагический день мы бы хотели напомнить людям о доброте. Для многих из нас жизнь разделилась на «до» и «после». И мы надеемся, что больше такого не повторится никогда», — подчеркивает организатор акции Евгения Валькова.

В Измайловском соборе в память о погибших прошла панихида. Возглавил ее протоиерей Геннадий Бартов. Помолиться приехали родные погибших и сами пострадавшие.

«Люди остаются один на один со своим горем и первоочередная задача церкви дать им опору. Конечно же, опору можно дать только в Боге, в общении друг с другом, в поддержке друг друга», — считает настоятель Измайловского собора иерей Сергий Кубышкин.

Власти весь этот год оказывали и до сих пор оказывают помощь семьям погибших и пострадавших.

«Мы постарались еще раз выйти на семьи для того, чтобы понять, в чем еще они нуждаются. Есть такие моменты, как оказание помощи студентам в переводе с софинансирования на бюджетное обучение,… с ипотеками — банки нашли возможность оказать помощь. Вопросы, связанные с медицинским сопровождением», — уточняет председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

Как только закончилось богослужение в Измайловском соборе, началась церемония возложения цветов у станции «Технологический институт». Почтить память пришел и губернатор Санкт-Петербурга.

Петербургская подземка подготовила «книгу памяти». Туда включены воспоминания родственников погибших, фотографии, записки, которые они оставляли у стихийного мемориала год назад.

«Это рассказ о людях, которые безвозвратно ушли из жизни. Не хотелось, чтобы это были биографические данные. Поскольку это были молодые люди в возрасте до тридцати лет, и у них еще вся жизнь была впереди, мы обратились к родственникам [погибших], чтобы они написали, о чем мечтали их родные», — объясняет генеральный директор ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин.

Вечером в БКЗ «Октябрьский» состоялся концерт «Музыка против террора». Предваряя выступление артистов, губернатор города Георгий Полтавченко обратился к собравшимся в зале с благодарственным словом.

«Этот страшный теракт стал серьезным экзаменом для городской системы предупреждения и ликвидации ЧС. Этот экзамен мы сдали, потому что именно благодаря слаженной четкой деятельности всех задействованных в этих мероприятиях структур, мы буквально с первых минут после взрыва принимали единственно верные решения, которые позволили не только помочь пострадавшим людям, но и, самое главное, выявить и обезвредить ещё одно взрывное устройство. Поэтому я искренне хочу поблагодарить всех тех, кто был задействован в данных мероприятиях», — заявил глава города.

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