Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
ФАН-ТВ
Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ
Политика
Мэй просто обязана извиниться перед Россией — депутат Госдумы
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

    21:46  3 Апреля 2018  /обновлено: 22:10  03 Апреля 2018
    151

    К станции метро «Технологический институт» с раннего утра люди несут розы, гвоздики, хризантемы. Прошел ровно год со дня взрыва в петербургском метро, в результате которого погибли 15 человек.

    СК сообщил, что сейчас стали известны все участники преступления, а расследование — на завершающей стадии.

    Юля потеряла в тот день маму. Она вспоминает последние моменты перед трагедией.

    «Накануне в очередной раз ходили в театр. У нас просто традиция ходить в театр. И сестра моя родная, которая была в этот день с мамой — она из Великого Новгорода — мама ее провожала на маршрутку в Новгород, и вот они не доехали. Сложно. Не верится. Год пролетел как один день», — рассказывает Юлия Медянцева.

    Елена Шкаредных детально помнит картину событий того дня, как будто это было вчера.

    «Когда пришел этот поезд, я находилась на платформе. Дрожь внутри и страх, но, надо отдать должное, люди были очень спокойны, дисциплинированы, не было криков», — вспоминает петербурженка.

    Около полудня волонтеры провели акцию «Тысяча белых роз». Они раздавали прохожим цветы, а те возлагали их к мемориалу в знак памяти.

    «В этот трагический день мы бы хотели напомнить людям о доброте. Для многих из нас жизнь разделилась на «до» и «после». И мы надеемся, что больше такого не повторится никогда», — подчеркивает организатор акции Евгения Валькова.

    Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

    В Измайловском соборе в память о погибших прошла панихида. Возглавил ее протоиерей Геннадий Бартов. Помолиться приехали родные погибших и сами пострадавшие.

    «Люди остаются один на один со своим горем и первоочередная задача церкви дать им опору. Конечно же, опору можно дать только в Боге, в общении друг с другом, в поддержке друг друга», — считает настоятель Измайловского собора иерей Сергий Кубышкин.

    Власти весь этот год оказывали и до сих пор оказывают помощь семьям погибших и пострадавших.

    «Мы постарались еще раз выйти на семьи для того, чтобы понять, в чем еще они нуждаются. Есть такие моменты, как оказание помощи студентам в переводе с софинансирования на бюджетное обучение,… с ипотеками — банки нашли возможность оказать помощь. Вопросы, связанные с медицинским сопровождением», — уточняет председатель комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

    Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

    Как только закончилось богослужение в Измайловском соборе, началась церемония возложения цветов у станции «Технологический институт». Почтить память пришел и губернатор Санкт-Петербурга.

    Петербургская подземка подготовила «книгу памяти». Туда включены воспоминания родственников погибших, фотографии, записки, которые они оставляли у стихийного мемориала год назад.

    Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

    «Это рассказ о людях, которые безвозвратно ушли из жизни. Не хотелось, чтобы это были биографические данные. Поскольку это были молодые люди в возрасте до тридцати лет, и у них еще вся жизнь была впереди, мы обратились к родственникам [погибших], чтобы они написали, о чем мечтали их родные», — объясняет генеральный директор ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин.

    Вечером в БКЗ «Октябрьский» состоялся концерт «Музыка против террора». Предваряя выступление артистов, губернатор города Георгий Полтавченко обратился к собравшимся в зале с благодарственным словом.

    «Этот страшный теракт стал серьезным экзаменом для городской системы предупреждения и ликвидации ЧС. Этот экзамен мы сдали, потому что именно благодаря слаженной четкой деятельности всех задействованных в этих мероприятиях структур, мы буквально с первых минут после взрыва принимали единственно верные решения, которые позволили не только помочь пострадавшим людям, но и, самое главное, выявить и обезвредить ещё одно взрывное устройство. Поэтому я искренне хочу поблагодарить всех тех, кто был задействован в данных мероприятиях», — заявил глава города.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Оксана Стяжкина; Александр Яремчук
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #петербург #георгий полтавченко #книга памяти #годовщина теракта
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Фан-тв Все
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Вассерман о блокировке ФАН в соцсетях: Англосаксы привыкли «по-своему» трактовать свободу слова

      22:13 3 Апреля 2018 326
      Читать
      22:10
      Сегодня

      В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу
      21:28
      Сегодня

      Эксперт связала блокировку ФАН в Facebook и Instagram с делом Скрипаля
      20:50
      Сегодня

      Федеральное агентство новостей и другие СМИ заблокировали в Facebook и Instagram
      19:48
      Сегодня

      В США вынесли первый приговор по делу о «российском вмешательстве» в выборы
      19:27
      Сегодня

      Путин назвал поставку Турции С-400 приоритетом в военно-технической сфере

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018 151

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      4902

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      1059

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018
      1156

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      1454
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу

      В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу

      22:10   3 Апреля 2018
      393
      Эксперт связала блокировку ФАН в Facebook и Instagram с делом Скрипаля

      Эксперт связала блокировку ФАН в Facebook и Instagram с делом Скрипаля

      21:28   3 Апреля 2018
      2904
      «Вскользь затронули эту тему»: Путин обсудил с Эрдоганом «дело Скрипаля»

      «Вскользь затронули эту тему»: Путин обсудил с Эрдоганом «дело Скрипаля»

      21:25   3 Апреля 2018
      520
      Федеральное агентство новостей и другие СМИ заблокировали в Facebook и Instagram

      Федеральное агентство новостей и другие СМИ заблокировали в Facebook и Instagram

      20:50   3 Апреля 2018
      4926