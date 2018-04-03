Киев вместо обмена пленными с республиками Донбасса пытается навязать «обмен с РФ осужденными» — ЛНР

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Луганск, 3 апреля. Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Родион Мирошник сообщил, что Киев сдерживает ответ, касательно вопроса об обмене пленными с провозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками. Такое заявление было сделано во вторник, 3 апреля.

Родион Мирошник сообщил, что заседание гуманитарной подгруппы должно пройти в среду, 4 апреля. На нем будет согласовываться список военнопленных для второго этапа обмена пленными. По словам Мирошника, украинская сторона сдерживает исполнение нового освобождения, так как стремится «навязать вместо обмена с республиками Донбасса обмен с Российской Федерацией осужденными вообще, которые не имеют отношения к конфликту на юго-востоке Украины».

«В политической группе ключевой вопрос — это подтверждение особого статуса [Донбасса] и механизма его вступления в силу, за которым должен следовать вопрос амнистии», — цитирует ТАСС Родиона Мирошника.

Отмечается, что Украина отказывается предоставлять в письменном виде официальную позицию Киева по поводу политической составляющей минского процесса. Киев требует поручений от участников «нормандского формата».

Также планируют обсудить, почему «режим тишины» был сорван Киевом и каковы причины этого.

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