В Мексике ввели пошлины на ввоз украинских труб

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Мехико, 3 апреля. Власти Мексики ввели пошлины на ввоз труб из Украины.

Как отмечается в сообщении министерства экономики страны, ограничения на импорт действуют не только для труб, произведенных на Украине, но также и для индийской, испанской и южнокорейской продукции. Речь идет о бесшовных стальных трубах.

Отмечается, что с 2013 по 2016 год в Мексике было проведено антидемпинговое расследование, итогом которого и является данное решение.

Размер пошлины будет варьироваться в зависимости от страны-производителя. Так в случае Украины пошлина будет равняться 170,1 доллара за тонну.

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