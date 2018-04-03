Россельхознадзор ограничил поставки фруктов и овощей из Абхазии

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Сочи, 3 апреля. Россельхознадзор ввел ограничения на поставки овощей, фруктов, цветов и многократно используемой тары из Абхазии в связи с распространением коричнево-мраморного клопа на ее территории. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Решение было принято по итогам мониторинга, который показал критическую фитосанитарную обстановку в Абхазии.

«В целях недопущения распространения опасного карантинного объекта на территории РФ и сохранения экспортного потенциала страны Россельхознадзор считает необходимым со 2 апреля 2018 года ввести временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в конце 2017 года в Краснодарском крае был обнаружен коричнево-мраморный клоп. Он представляет опасность для 100 видов растений, в том числе сельскохозяйственных культур. В Абхазии этот клоп уничтожил 50% урожая фундука и цитрусовых.

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