Новая серия «Простоквашино» за 7 часов набрала более 3 млн просмотров‍

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Москва, 3 апреля. Первая серия нового «Простоквашино» собрала более трех миллионов просмотров за семь часов с момента публикации в социальной сети «ВКонтакте».

Эксклюзивная премьера мультсериала пройдет во вторник в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на платформе Кино Mail.ru. В новых сериях пса Шарика озвучивает известный музыкант Гарик Сукачев, Печкина — Иван Охлобыстин, Юлия Меньшова подарила голос маме Дяди Федора, самого дядю Федора озвучивает начинающий актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова.

Первая серия продолжается шесть минут, она посвящена актеру Олегу Табакову. Напомним, что Табаков скончался 12 марта в возрасте 83 лет.

За семь часов с момента публикации в социальной сети «ВКонтакте» видео собрало более трех миллионов просмотров. В «Одноклассниках» ролик посмотрели 2,8 млн человек.

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» прокомментировал реакцию Успенского на новое «Простоквашино».

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