Собчак фотографией в купальнике ответила на слухи о своей беременности

Всегда ненавидела хэштег #отдыхятебязаслужила ,но по-моему этот тот случай ,когда это на 100% так!???????????? После долгих напряженных месяцев вообще без выходных,наша семья взяла отпуск! #sonevakiri @discoversoneva

