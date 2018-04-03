Собчак фотографией в купальнике ответила на слухи о своей беременности

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Бангкок, 3 апреля. Участница президентской гонки Ксения Собчак выложила на своей странице в Instagram фотографию в купальнике с отдыха с семьей в Таиланде.

Собчак разместила на своей странице в соцсети фотографию с отдыха с семьей. Если верить указанной журналисткой геолокации, они проводят время в Таиланде.

«Всегда ненавидела хештег «отдыхятебязаслужила», но, по-моему, этот тот случай, когда это на 100% так! После долгих напряженных месяцев вообще без выходных наша семья взяла отпуск», — подписала Собчак фотографию.

На фото она стоит на фоне пальм с супругом Максимом Виторганом и сыном Платоном. На Собчак — обтягивающий живот купальник, подчеркивающий ее стройную фигуру. Как пишет «Дни.ру» таким образом бывшая кандидат на пост президента РФ ответила на многочисленные вопросы, которые касались слухов о ее беременности.

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