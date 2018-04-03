Стало известно, где и когда пройдет первое заседание по делу задержанного судна «Норд»

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Симферополь, 3 апреля. Первое заседание суда по делу задержанного украинскими пограничниками керченского рыболовецкого судна «Норд» пройдет в Мариуполе во вторник, 3 апреля.

Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель керченского рыбколхоза имени 1 Мая.

«Капитан вызван в суд Мариуполя, при этом ему запрещено покидать судно. Первое судебное заседание назначено, по предварительной информации, на 3 апреля», — рассказал представитель компании.

Он также назвал вызывающей недоумение позицию украинских властей относительно вызова в суд капитана судна «Норд» и отметил, что надеется, что его интересы сможет защищать адвокат.

Напомним, в конце марта в Азовском море украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом РФ. На его борту находились 10 членов экипажа — на них составлены административные протоколы, а капитану «Норда» предъявлено подозрение в «нарушении порядка въезда» в Крым. Федеральная служба безопасности российского полуострова Крым возбудила уголовное дело из-за угона судна.

В понедельник стало известно, что украинские власти не пускают российского консула к судну «Норд».

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