Российский омбудсмен обратилась в ООН в связи задержанием судна «Норд» на Украине

В закладки

Москва, 3 апреля. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила в ООН, Совет Европы и ОБСЕ обращение в связи с задержанием на Украине российского рыболовного судна «Норд».

По словам омбудсмена, у экипажа корабля отобрали российские паспорта, моряки испытывают трудности с поставкой питьевой воды, еды и медикаментов. Кроме того, украинские правоохранительные органы отказываются пускать к задержанным российского консула.

«Расцениваю эту парадоксальную ситуацию как вопиющее нарушение норм международного права и призываю власти Украины незамедлительно обеспечить российским гражданам неотъемлемое право на гражданство и допустить к ним российского консула», — говорится в обращении.

Напомним, что 26 марта Госпогранслужба Украины заявила о задержании в водах Азовского моря судна с российским флагом, которое якобы нарушило государственные границы страны. Корабль был зарегистрирован в Крыму, а все члены экипажа имеют российские паспорта.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.