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Украина
Марш националистов в Киеве: «Олигархияку — на гилляку!»
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    Марш националистов в Киеве: «Олигархияку — на гилляку!»

    19:03  3 Апреля 2018
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    Марш националистов в Киеве: «Олигархияку — на гилляку!»

    Киев, 3 апреля. Украинские националисты провели масштабный марш по центру Киева, который растянулся на полдня. Главным лозунгом марша стал «За украинское будущее без олигархов!». Участники шествия потребовали от власти выполнить «пошаговый план уничтожения олигархической системы», отменить «налог на войну» и много чего еще. А также обогатили украинский язык новым сложным словом «олигархияку», в котором несведущему человеку может почудиться что-то японское. Корреспондент Федерального агентства новостей прогулялся с националистами. 

    Марш националистов начинался на довольно напряженном внутриполитическом фоне. Накануне у активистов «Нацкорпуса» в очередной раз накалились взаимоотношения с властями. Сначала украинские силовики заблокировали базу националистов в Киеве, а затем бойцы «Азова» нагло ворвались в Николаевскую обладминистрацию с требованием уволить назначенного президентом губернатора Алексея Савченко.

    Впрочем, несмотря на раздражающие факторы, в этот раз националисты «запрягали» чудовищно долго. Формально сбор был назначен на 10 утра на улице Грушевского, 3, возле стадиона имени Лобановского. Но к этому времени там было всего около тысячи человек. В ожидании подкрепления радикалы простояли два с половиной часа. За это время на площади у Рады уже успел начаться и закончиться митинг аграриев, требовавших от депутатов принять закон, призванный облегчить им жизнь. За это же время многие члены «Нацкорпуса» и национальных дружин многократно сбегали во все окрестные кафе и отрепетировали кричалки вроде «Парубий, выходи к громаде!» и «Омельян — убийца дорог!». Однако сам марш начался только в 12.45 — с митинга возле Верховной рады.

    Здесь на чем свет стоит ругали олигархов и требовали «немедленно» отстранить их от власти.

    «За 27 лет независимости на Украине сформировался олигархический класс паразитов. Они вывезли из страны 150 миллиардов долларов в офшоры!» — кипятился на сцене депутат Рады Михаил Головко.

    Его горячо поддержала толпа на площади. У корреспондента ФАН даже возникло ощущение, что не вот эти самые люди на площади сами привели к власти олигархов, которые уже четыре года активно разворовывают страну.

    Затем досталось самому парламенту.

    «Этот парламент выполнил все указки «Брюссельского ЦК», но не выполнил ни одного социального требования Майдана!» — кричал с трибуны один из лидеров «Национального корпуса».

    Марш националистов в Киеве: «Олигархияку — на гилляку!»

    Затем из уст националистов почему-то посыпались почти социалистические лозунги. Например, некоторые ораторы вдруг стали проклинать ваучерную приватизацию 1990-х, в ходе которой крупные предприятия достались олигархам. Затем националисты дружно потребовали от власти «не продавать крупнейшие советские заводы». А затем и вовсе заговорили о возврате к восьмичасовому рабочему дню, который, по сути, отменяется новым трудовым кодексом Украины. 

    Поскольку прямая трансляция митинга националистов шла в соцсетях, пользователи начали писать: «Сегодняшним «антиолигархическим» маршем националисты, чьи вожди всегда «кормились с руки» олигархов, решили показать, что они еще и социалисты. Похоже, история повторяется в виде фарса».

    Под конец митинга националисты отправили инициативную группу со своими предложениями к спикеру Рады Андрею Парубию, которого они по привычке считают «своим». Однако Парубий их не принял — он как раз вел сессию Рады, где нардепы дружно провалили важный закон об отмене декларирования доходов для антикоррупционных активистов.

    Помитинговав около часа перед Радой, националисты развернулись и отправились на улицу Банковую, к администрации президента Петра Порошенко. Впрочем, по впечатлениям корреспондента ФАН, на Банковой никакого полицейского усиления в ожидании прихода радикалов не было. Похоже, силовики заранее знали, что лезть на рожон и прорываться напрямую к Порошенко националисты не будут.

    Марш националистов в Киеве: «Олигархияку — на гилляку!»

    По пути марша к Банковой случился казус. Активисты наиболее «безбашенной» радикальной группировки С14, привыкшие действовать по своей программе, отделились от марша и зачем-то вошли в Киево-Печерскую Лавру. Как выяснилось позже, они решили пообщаться с ее предстоятелем — владыкой Павлом. На приветствие «Слава Украине!» владыка Павел предусмотрительно ответил «Героям Слава!». Однако радикалы С14 на этом не успокоились и начали «наезжать» на батюшку. В итоге между ними развернулась словесная перепалка.

    Вскоре священнослужителям это надоело, и они вызвали в Лавру полицию, пожаловавшись на вторжение националистов. А заодно заперли входные ворота, отрезав С14 «пути отступления». В итоге часть националистов оказалась в участке.

    Когда толпа более умеренных националистов подошла к Банковой, стало ясно, что за несколько часов их ряды заметно пополнились. Визуально на митинг на Банковой пришли 6-7 тысяч человек, хотя полиция упорно настаивала на цифре в 2 тысячи. Здесь лидеры радикалов продолжили всячески поносить «олигархов, ограбивших страну».  

    Например, у одного из ораторов проскочила мысль о том, что все олигархи — «не настоящие украинцы, не такие, как мы, поэтому их лучше вовсе изгнать из Украины». Другой оратор обвинил олигархов в том, что при их власти «в школах начали вести гомосексуальную пропаганду». И это, по мысли оратора, приведет к тому, что «все [нецензурное слово, применяемое к людям нетрадиционной сексуальной ориентации] в стране будут чувствовать себя вольготно».

    «Не за этим мы стремились в Европу!» — истошно кричал он. 

    Марш националистов в Киеве: «Олигархияку — на гилляку!»

    Именно после этого радикалы начали слаженно скандировать речевку «Олигархияку – на гилляку!». Поначалу первое слово было непонятно даже многим участникам митинга. Только спустя время народ понял, что таким образом в речевку вместо надоевшего «москаляки» ловко вставили более актуального врага. А заодно обогатили украинский язык новым странным словом, коих там и так хватает с избытком.

    Под конец марша националисты не забыли и немного побахвалиться, скандируя что-то вроде «Кому принадлежит Европа? — Нам! Мы — центр Европы! — Кому принадлежит мир? — Нам! — Кому принадлежит будущее? — Нам!». Став таким образом «хозяевами мира» в собственных глазах, радикалы начали потихоньку сворачиваться. 

    По словам их лидеров, участники марша передали свои требования премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. Они потребовали устранить от власти олигархов, принять закон о приватизации, ввести военный налог «только для олигархов», принять закон об импичменте, а также разрешить общественности активно влиять на государственную политику. Впрочем, глупо ожидать, что теперь власть выполнит все эти требования. Или хотя бы часть из них. Наверное, даже самые недалекие националисты понимают, что, скорее всего, власть их выслушает и сделает все по-своему. То есть, ровно наоборот.

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    Автор: Василий Таран
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #киев #украина #порошенко #марш националистов #нацкорпус
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