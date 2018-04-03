Почти 15 тысячам рейсов в Европе угрожает задержка из-за сбоя в системе управления полетами
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Брюссель, 3 апреля. Почти 15 тысяч рейсов в Европе могут быть задержаны из-за сбоя в системе управления полетами, заявил оператор воздушной навигации Eurocontrol.
Во вторник, 3 апреля, стало известно о сбое в европейской системе управления полетами. Неполадка угрожает задержкой тысячам рейсов.
«На сегодня было запланировано 29,5 тысячи рейсов, — рассказали представители Eurocontrol. — Примерно половина из них может быть в какой-то мере задержана из-за сбоя системы».
Европейский диспетчер также констатировал, что специалисты планируют исправить ситуацию к вечеру вторника.
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