Китай получил из Ленобласти первый полк С-400

В закладки

Москва, 3 апреля. Китай получил первый полковой комплект ЗРК С-400 «Триумф», за исключением вспомогательного оборудования. По данным военно-дипломатического источника, недостающее оборудование будет передано летом.

«В установленные контрактом сроки первый полковой комплект С-400 двумя судами доставлен из порта Усть-Луга Ленинградской области в Китай», — сказал спикер ТАСС.

По его словам, речь идет о командном пункте, радиолокационной станции, пусковых установках, энергетическом оборудовании. Китай не получил только оборудование, которое находилось на третьем судне. Ориентировочно недостающее оборудование будет отправлено летом.

Ранее в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ сообщили, что третье судно после шторма в Ла-Манше вернулось обратно в порт, чтобы устранить дефекты поврежденного оборудования.



Читайте ФАН в Яндекс.Новости.