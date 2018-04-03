Первая серия нового «Простоквашино» вышла под музыку из игры про маньяка

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Москва, 3 апреля. Зрители обнаружили в первой новой серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» специфическую музыку из популярной индии-игры про маньяка Hotline Miami.

Речь идет о композиции Crystals американского диджея M.O.O.N, которая стала визитной карточкой игры. Именно она играет, когда в мессенджере пса Шарика приходит сообщение. Примечательно, что главный герой Hotline Miami — таинственный человек без имени, который устраивает массовые убийства людей, получая инструкции от неизвестных по телефону.

Напомним, что 3 апреля вышел первый эпизод перезапуска «Простоквашино», в котором изменился стиль анимации, а также появились новые персонажи, вроде сестры Дяди Федора. Новая серия уже набрала миллион просмотров, однако многие представители общественности раскритиковали «Союзмультфильм» за попытку осовременить старый мультфильм, который нравился всем. Так, например, певец Юрий Лоза назвал новую серию «интеллектуальным вторсырьем» и призвал «Союзмультфильм» придумать что-нибудь новое.

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