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Союз писателей Кузбасса выпустит книгу о «Зимней вишне» 
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    Союз писателей Кузбасса выпустит книгу о «Зимней вишне» 

    19:18  3 Апреля 2018
    328

    Союз писателей Кузбасса выпустит книгу о «Зимней вишне» 

    Москва, 3 апреля. Писатели и общественники Кузбасса выступили с инициативой издания литературного сборника о кемеровской трагедии.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, над изданием работают представители фонда «Достоевский в Сибири» и кемеровского отделения Союза писателей России [другое название — «Союз писателей Кузбасса», — ФАН]. В эксклюзивном интервью ФАН председатель Союза писателей Кузбасса, один из редакторов-составителей сборника Борис Бурмистров рассказал, что называться книга, тексты для которой отбираются на конкурсной основе, будет «Кемерово, мы с тобой!»

    В сборнике будет несколько разделов, главный из которых — истории людей, которые геройски проявили себя во время пожара в торговом центре. Бурмистров и его коллеги обратились к пострадавшим и очевидцам трагедии. Пригласили к участию не только писателей и журналистов, но и совсем молодых студентов с журфака КемГУ, а также фотографов. Подключились различные ветеранские организации. Глава Кемеровского отделения СП России уверен, что материала для книги соберется достаточно. 

    «Многие в нашем обществе говорят, что, мол, нет больше у нас ни матросовых, ни космодемьянских. Несмотря на то, как изменились наши ценности, находятся такие люди, и, как оказалось, их очень много. Особо приятно, что вся Россия стала как одна семья в этом горе», — уверен Бурмистров. 

    Помимо сборника выйдет несколько номеров журнала «Огни Кузбасса», в которых будут опубликованы отклики неравнодушных авторов. Едва составители объявили о начале отбора текстов, как появились пять авторов. По словам Бурмистрова, завершит книгу, скорее всего, художественный блок — поэзия, рассказы. Кроме того, будет сделана специальная вклейка с фотографиями всех погибших. Также инициативная группа уже обратилась к художникам для иллюстрации книги.

    «Это будет книга памяти, книга о людях, которых мы хотели бы в этой книге запечатлеть для потомков. Это — главная цель книги. А кто виноват и т.д. — это правовая сторона дела, с этим пусть разбираются соответствующие органы», — подытожил Бурмистров.

    Напоследок председатель Союза Писателей Кузбасса попросил ФАН опубликовать адрес, на который каждый желающий может прислать свои тексты, стихи, фотографии для сборника — sp_kuzbass@mail.ru. В теме письма желательно указать два слова: «Зимняя вишня»

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    Автор: Наталья Макеева
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