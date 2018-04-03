Сирия: турецкие военные установили в Идлибе восьмой наблюдательный пункт

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Анкара, 3 апреля. Турецкие военные установили восьмой по счету наблюдательный пункт в провинции Идлиб в Сирии, говорится в коммюнике Генштаба ВС Турции.

Военные Турции вошли на территорию Сирии 8 октября для проведения разведки с целью создания наблюдательных пунктов.

«В сирийском Идлибе установлен восьмой наблюдательный пункт», — отмечается в заявлении Генштаба ВС Турции.

Ожидается, что посты будут использоваться в целях мониторинга за соблюдением режима перемирия. Напомним, что Турция (а также Россия и Иран) является страной-гарантом перемирия в САР.

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