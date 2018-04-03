Британские военные эксперты не смогли доказать версию Мэй об отравлении Скрипаля

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Лондон, 3 апреля. Эксперты из британской военной лаборатории Портон-Даун не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.

Напомним, с начала марта бывший офицер ГРУ и его дочь находятся в больнице британского города Солбери. Как считают английские следователи, их отравили нервно-паралитическим веществом. Не предоставив доказательств, Лондон поспешил обвинить в причастности к инциденту Москву и объявил, что против Скрипалей использовали яд «Новичок».

В интервью Федеральному агентству новостей эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин ранее заявил, что не верит в том, что для отравления Скрипалей использовался «Новичок». По его словам, вероятнее всего речь идет о неком аналоге «Новичка», новейшем отравляющем веществе, имеющем замедленную усвояемость.

Отметим также, что ранее 3 апреля стало известно, что состояние Серегя Скрипаля по-прежнему оценивается как критическое, его дочери — как стабильное.

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