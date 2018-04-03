Российский закон о прямых договорах в сфере ЖКХ вступил в силу

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Москва, 3 апреля. В России вступил в силу закон, который позволяет жильцам заключать прямые договоры о поставке коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями без участия управляющих компаний, сообщили в пресс-службе Минстроя России.

Предполагается, что после вступления закона в силу практически половина (40–50%) управляющих компаний могут быть исключены из числа посредников между жильцами и ресурсоснабжающими организациями. Эксперты ожидают таких результатов уже в первый год действия новых правил.

Россияне смогут перейти на прямые договоры, если у управляющей компании есть задолженность перед ресурсоснабжающей организацией, которая остается не погашенной дольше двух месяцев. Если управляющая компания исправно платит по счетам — жильцы вправе самостоятельно определить способ сотрудничества на общем собрании.

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