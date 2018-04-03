Российская теннисистка Касаткина претендует на звание лучшей по версии WTA

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Москва, 3 апреля. Российская спортсменка Дарья Касаткина вошла в число претендентов на звание лучшей теннисистки марта по версии Женской теннисной ассоциации.

За звание лучшей спортсменки месяца также борются японка Наоми Осака, американка Слоан Стивенск и украинка Елена Остапенко. Голосование продлится до 5 апреля, а победителя объявят уже в пятницу, 6 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации.

Отметим, что российская теннисистка Дарья Касаткина дошла до финала турнира в Индиан-Уэллсе. Во время турнира она выиграла у Слоан Стивенс, Каролину Возняцки, Анжелику Кербер, Винус Уильямс. В финале турнира она уступило 20-летней спонке Наоми Осаке.

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