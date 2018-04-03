Пожар в Кемерово: у охраны ТЦ не было круглосуточной связи с МВД

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Москва, 3 апреля. Представители лицензионно-разрешительного главка Росгвардии сообщили, что у частного охранного предприятие (ЧОП), охранявшего кемеровский торговый центр «Зимняя вишня», не было круглосуточной связи с МВД, которая должна быть у охранных предприятий.

По мнению начальника главка Леонида Веденова, экстренные службы, возможно, сработали бы оперативнее, если бы ЧОПовец, дежуривший в ТЦ на момент случившегося, сообщил о пожаре в полицию.

Как сообщила в ходе брифинга главный эксперт главка Светлана Тернова, наличие круглосуточной связи с дежурной частью органа внутренних дел является одним из лицензионных требований при оказании услуг этого вида. Она констатировала, что охранник ТЦ после того, как получил информацию о начавшемся пожаре, сообщил по телефону МЧС.

«Он позвонил на телефон руководителю охраны на этом объекте, но у него не было в обход лицензионных требований связи с дежурной частью полиции», — пояснила Тернова.

Как сообщил ранее главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев, на момент пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово сигнализация работала в режиме ручного управления.

Напомним, страшная трагедия произошла 25 марта. Жертвами пожара стали 64 человека, большинство из них — дети.

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