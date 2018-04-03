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Новости Сирии
Девять стран поддержат возвращение Сирии в Лигу арабских государств
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    Девять стран поддержат возвращение Сирии в Лигу арабских государств

    18:25  3 Апреля 2018
    3095

    Девять стран поддержат возвращение Сирии в Лигу арабских государств

    Дамаск, 3 апреля. Группа арабских стран планирует потребовать восстановления членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) на предстоящем саммите регионального сообщества, сообщается в электронной версии ливанской газеты «Ад-Дияр».

    Как стало известно, Алжир, Египет, Кувейт, Ливан, Ирак, Марокко, Палестина, Мавритания, и Салтанат Оман высказались за возвращение Сирии в ряды сообщества.

    Напомним, что членство Сирии в ЛАГ было приостановлено в 2011 году после того, как в стране произошел внутренний кризис. Впоследствии Саудовская Аравия, Катар и ряд других стран стали оказывать помощь вооруженным формированиям, выступающим против сирийских властей.

    Однако позиция РФ, которая поддерживает легитимного президента Сирии в войне против вооруженных группировок и постановлении контроля над большей частью республики, существенно повлияла на изменение отношения арабов к конфликту в республике.

    Со ссылкой на собственные источники газета сообщает, что высокопоставленные чиновники Ирака и Египта могут отправиться в Дамаск в ближайшие дни в Дамаск, чтобы пригласить президента Сирии Башара Асада на предстоящий саммит ЛАГ.

    Ранее принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил в интервью американскому журналу Time, что президент Сирии Башар Асад остается у власти в Сирии.

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    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #асад #лаг
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