Девять стран поддержат возвращение Сирии в Лигу арабских государств

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Дамаск, 3 апреля. Группа арабских стран планирует потребовать восстановления членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) на предстоящем саммите регионального сообщества, сообщается в электронной версии ливанской газеты «Ад-Дияр».

Как стало известно, Алжир, Египет, Кувейт, Ливан, Ирак, Марокко, Палестина, Мавритания, и Салтанат Оман высказались за возвращение Сирии в ряды сообщества.

Напомним, что членство Сирии в ЛАГ было приостановлено в 2011 году после того, как в стране произошел внутренний кризис. Впоследствии Саудовская Аравия, Катар и ряд других стран стали оказывать помощь вооруженным формированиям, выступающим против сирийских властей.

Однако позиция РФ, которая поддерживает легитимного президента Сирии в войне против вооруженных группировок и постановлении контроля над большей частью республики, существенно повлияла на изменение отношения арабов к конфликту в республике.

Со ссылкой на собственные источники газета сообщает, что высокопоставленные чиновники Ирака и Египта могут отправиться в Дамаск в ближайшие дни в Дамаск, чтобы пригласить президента Сирии Башара Асада на предстоящий саммит ЛАГ.

Ранее принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил в интервью американскому журналу Time, что президент Сирии Башар Асад остается у власти в Сирии.

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