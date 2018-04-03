Адвокат заявил об угрозе жизни экипажа арестованного на Украине судна «Норд»

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Симферополь, 3 апреля. Члены экипажа арестованного судна «Норд» находятся в тяжелых условиях, которые могут привести к тяжелым последствиям, вплоть до их смерти. Об этом заявил адвокат российских моряков Дмитрий Щербин.

На Украине 30 марта было арестовано российское судно «Норд», задержанное в Азовском море. По данным правозащитника, команда содержится с тяжелых условиях — на борту при температуре до минус семи градусов, без продуктов питания. Экипаж не может выйти на берег, чтобы приобрести лекарства и воду, поскольку находятся под охраной.

«Призываю все мировое сообщество срочно откликнуться на наш сигнал о грубых нарушениях прав человека на Украине относительно десяти человек команды судна «Норд», следствием чего могут быть тяжелые последствия, вплоть до смерти людей», — заявил Щербин, пишет ТАСС.

Адвокат попросил принять меры, чтобы устранить нарушения прав человека. Он подчеркнул, что украинская власть будет нести ответственность в случае тяжких последствий.

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