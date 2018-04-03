Московский арбитраж запросит данные о зарубежных счетах Грудинина

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Москва, 3 апреля. Арбитражный суд Московской области во вторник удовлетворил ходатайство акционеров «Совхоза им. Ленина», которые требовали запросить материалы налоговой проверки зарубежных счетов руководителя организации Павла Грудинина.

«По результатам рассмотрения ходатайство истцов об истребовании документов удовлетворено», — говорится в решении суда.

Акционеры «Совхоза им.Ленина» требуют признать недействительным заключенный Грудининым договор с компанией «Крокус интернешнл» и сделки по внесению в уставной капитал совхоза двух земельных участков в Московской области.

Напомним, что зарубежные счета бизнесмена Павла Грудинина, который владеет 44% акций «Совхоза им. Ленина», привлекли внимание общественности еще в начале этого года, когда предприниматель баллотировался в президенты России. Несмотря на то, что российское законодательство запрещает кандидатам в президенты РФ иметь зарубежные активы, Павел Грудинин подал документы на регистрацию в ЦИК, не закрыв на тот момент счета в иностранных банках.

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