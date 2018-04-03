В Великобритании рассказали о состоянии Скрипалей

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Лондон, 3 апреля. Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль остается в критическом состоянии, его дочь Юлия — в стабильном.

Об этом агентству РИА Новости сообщили в Национальной службе здравоохранения Англии.

«Два пациента остаются в районной больнице Солсбери, мужчина в возрасте за 60 лет и женщина в возрасте за 30 лет. Мужчина остается в критическом, но стабильном состоянии в реанимации...» — сообщили в службе здравоохранения.

При этом никаких дополнительных подробностей относительно состояния Юлии Скрипаль, которая, как ранее сообщили СМИ, идет на поправку, предоставлено не было.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль находятся в больнице Солсбери с начала марта, когда их доставили туда в бессознательном состоянии. По версии британских правоохранителей, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом. Не представив доказательств, Лондон поспешил обвинить в причастности к покушению на Скрипалей Москву.

Российские дипломаты были высланы из Великобритании. Вслед за Соединенным королевством российских представителей решили выслать и многие другие западные страны.

Россия ответила высылкой иностранных дипломатов, а также закрыла консульство США в Петербурге (после того, как работа российского представительства была прекращена в Сиэтле).

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